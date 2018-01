Entretien avec un vampire adapté en série

Si True Blood te manque et que tu n’en a pas assez avec Vampire Diaries, sache que Bryan Fuller travaille sur une nouvelle série inspirée des Chroniques des vampires d’Anne Rice : Entretien avec un vampire, Lestat le vampire, Armand le vampire...







L’année dernière, la société de production Paramount a acheté les droits des 11 livres de la série d’Anne Rice. Cette dernière est centrée sur le personnage de Lestat de Lioncourt, un noble français transformé en vampire au cours du XVIIIe siècle. Anne Rice sera une des productrices et son fils, Christopher Rice, scénariste et auteur-producteur.



Il semble que l’on en soit aujourd’hui au stade du pilote, aidé de Bryan Fuller (Dead Like Me, Heroes, Pushing Daisies, Hannibal). Adolescent, ce dernier avait appelé Anne Rice pour lui demander d’adapter Entretien avec un vampire. Ce sera finalement une série et l’arrivée de Bryan Fuller laisse imaginer la tournure macabre que peut prendre la série.



« Il est indéniable qu'Anne Rice a créé le paradigme contre lequel toutes les histoires de vampires sont mesurées », a déclaré Amy Powell, présidente de Paramount TV. « Le monde riche et vaste qu'elle a créé avec "The Vampire Chronicles" est inégalé et sophistiqué avec des nuances gothiques des années 90 qui seront parfaitement adaptées pour captiver le public. La série est pleine de personnages fascinants menés par Lestat, sans doute l'un des plus grands personnages originaux, littéraires ou autres. Nous sommes ravis de collaborer avec Anne, Christopher et l'équipe d'Anonymous Content sur cette série épique. »



Via Variety