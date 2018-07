Envie de visiter l'Italie : la Charte invite les auteurs à Bologne

La Charte lance la 7è édition de l’opération « Voyage professionnel à la Foire de Bologne ». L’objectif du projet est de permettre à 12 jeunes auteurs-illustrateurs résidant en France métropolitaine de développer leur réseau à l’international, et plus largement, de les former à présenter leur travail et à initier des contacts professionnels.





La Foire internationale du livre de Bologne, premier salon professionnel de l’édition jeunesse, aura lieu du 1er au 4 avril 2019.



Les régions partenaires



Cette année encore, le projet bénéficie du soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, via l'Alca, et de la région Normandie, avec Normandie Livre & Lecture. Deux nouvelles régions, nous rejoignent cette année : la région Hauts-de-France, avec l'AR2L Hauts-de-France, et la région Grand Est et son service Livre.



Appel à candidatures : Avez-vous le bon profil ?



Oui, si vous êtes illustrateur, ou auteur-illustrateur, que vous résidez en France métropolitaine, et que vous avez publié au moins un livre à compte d'éditeur et pas plus de dix.

L’âge n’entre pas en compte. Les binômes sont acceptés.

Comment tenter sa chance ? Vous avez jusqu’au vendredi 26 octobre 2018 inclus pour envoyer votre dossier de candidature. Chaque dossier devra comporter toutes les pièces énumérées dans le règlement, celui-ci devant être approuvé, signé et joint au dossier.



Dossier complet à adresser à La Charte, Hôtel de Massa, 38 rue du Faubourg Saint-Jacques, 75014 Paris ET par email à : ecrire@la-charte.fr



Documents à télécharger :

▪ Fiche d'inscription

▪ Règlement du concours

La sélection des candidats :



Le jury sera constitué des 4 parrains/marraines et de 4 professionnels du livre. Ils se réuniront en novembre 2018 pour choisir les lauréats. L'annonce des heureux élus sera communiquée pendant le Salon du livre de Montreuil.

Les parrains/marraines :



Chartistes et artistes confirmés, ils ont pour mission d’aider les auteurs sélectionnés à préparer leurs rendez-vous professionnels et les guider pendant la Foire. Leurs expériences et leurs réseaux professionnels sont un atout important.



Un voyage en plusieurs temps :



En janvier 2019, en amont du voyage, deux journées de formation seront organisées pour permettre aux lauréats et parrains/marraines de faire connaissance. Au programme : présentation de la Foire de Bologne, particularités éditoriales des différents pays, constitution du book et de tout ce qui servira à optimiser la prise de contact avec les professionnels, échanges avec des directeurs artistiques.



Et début avril, la Foire de Bologne...



Lors de la première journée sur la Foire, encadrés par les parrains/marraines, les 12 auteurs-illustrateurs sélectionnés auront l’opportunité de rencontrer des éditeurs et directeurs artistiques étrangers (certains francophones), qui ont accepté de prendre part au projet. Ils auront quartier libre les deux jours suivants, pour explorer la Foire et nouer des contacts précieux.

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre :



La Charte au 01 42 81 19 93 ou par email à ecrire@la-charte.fr. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du CFC, de la Copie privée et de la Sofia, ainsi que du ministère de la Culture et du CNL.