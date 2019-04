Épinal : le Musée de l'Image expose des planches originales de Franquin

< >

Édité à la fin des années 1970, l'album Les Idées noires rassemble des gags « noirs » qui abordent des thèmes aussi variés que le progrès, les armes ou encore l’écologie. Quand en 1977 naissent sous la plume de Franquin les premières Idées noires, il ne soupçonne pas que, plus de quarante ans plus tard, elles seront toujours d’une actualité brûlante.Peine de mort, marées noires, folie militaire, cause animale, écologie, bétonisation des villes… Toutes ces thématiques résonnent encore — plus que jamais ! — aujourd’hui. En fin de compte, il n’est pas incongru de définir Franquin comme un « lanceur d’alerte » qu’on n’aurait pas vraiment pris au sérieux.Idées noires est aussi une œuvre graphique puissante. C’est le moment où la pureté de sa maîtrise technique et son humour incisif rejoignent ses convictions profondément humanistes.L’exposition « Traits très noirs » conçue par Isabelle Franquin met en avant les techniques de dessin de Franquin — en particulier son utilisation du Rotring — en présentant une série de planches originales des Idées noires.Gotlib qui les publia dans le magazine Fluide Glacial entre 1977 et 1981 disait d’elles : « Dès la première Idée noire, Franquin a l’air de dire : “Attention, là c’est plus de la rigolade comme avant !” Il annonçait la couleur, c’est-à-dire le noir et le blanc... »Vendredi 17 mai — 18hMusée de l’Image42, quai de Dogneville88000 Épinal