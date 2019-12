Éric Chol et Gilles Fontaine, lauréats du Prix du Livre d'Économie 2019

Les auteurs racontent, à partir d'un ou plusieurs lieux dans chaque fuseau horaire, comment la métamorphose de la Chine transforme le monde. Cette démarche inédite permet de mesurer la vitesse à laquelle la planète s'est mise à l'heure chinoise. Aux quatre coins du globe, la suprématie chinoise comme on ne vous ne l'a jamais racontée L'achat du célèbre Waldorf Astoria à New York ; une téléréalité culinaire à Colmar ; la pêche sur les côtes ghanéennes ; l'utilisation de WeChat lors des élections australiennes ; la diplomatie des raviolis sur le rocher du Pacifique ; l'impact global du pharaonique projet des Nouvelles routes de la soie...

Le jury du Prix du Livre d'Économie a également décidé de décerner une mention spéciale à Hervé le Bras pour son ouvrage Se sentir mal dans une France qui va bien, publié par les éditions de l'Aube.Le résumé de l'éditeur pour Il est midi à Pékin :Organisé par le ministère en charge de l'éducation nationale et le ministère de l'Économie et des Finances, en partenariat avec l'association Lire La Société, le Prix Lycéen — Lire l'Économie 2019 a aussi trouvé sa conclusion ce mercredi 18 décembre.Le Lauréat du Prix Lycéen — Lire l’Économie Spécial BD est ainsi Crypto-Monnaie — Le Futur de l'Argent de Djibril Morissette-Phan et Tristan Roulot, publié par les éditions Le Lombard.Côté essais, c'est L'Odyssée de la Basket — Comment les sneakers ont marché sur le monde, de Pierre Demoux, publié par les éditions La Tengo, qui emporte la récompense.