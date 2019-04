Éric Fottorino sera le président de la Foire du livre de Brive 2019

Éric Fottorino sera le président de la prochaine Foire du livre de Brive qui se tiendra les 8, 9 et 10 novembre 2019. Frédéric Soulier, maire de Brive et président de la Communauté d’agglomération du bassin de Brive, a confié la présidence à cet écrivain et journaliste connu et apprécié des lecteurs, avide de connaissances et de réflexions sur notre société et les bouleversements qui la caractérisent.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Après Laurent Gaudé, Daniel Pennac, Danièle Sallenave, Delphine de Vigan et d’autres grands écrivains, Éric Fottorino ajoutera sa note personnelle aux rendez-vous de cette 38e édition.



« C’est autant à l’écrivain qu’au journaliste que nous avons souhaité proposer la mission de présider la Foire du livre 2019. Nous sommes certains que les visiteurs adhéreront aux propositions programmatiques d’Éric Fottorino, en parallèle du plateau d’auteurs en pleine actualité qui seront présents sur les stands et dans les rencontres » a souhaité préciser Frédéric Soulier.



« La manifestation se déroulant le week-end de la célébration des 30 ans de la chute du Mur de Berlin, l’actualité, l’histoire et l’Europe auront assurément cette année une place importante dans les rendez-vous que nous proposerons aux lecteurs », a précisé François David, commissaire général de la Foire du livre. Les grands axes de ce programme seront dévoilés à Brive le 11 octobre 2019 en présence d’Éric Fottorino, de Frédéric Soulier, de Jacques Veyssière, conseiller municipal en charge de l’événement et de François David.

Un brave à Brives



Éric Fottorino est né à Nice en 1960. Après des études de droit, il devient pigiste pour Libération puis rejoint l’équipe du journal La Tribune de l’Économie et écrit dans les colonnes de La Croix et dans divers journaux économiques.

Son nom est ensuite attaché pendant 25 ans au Monde où il travaille à mettre en lumière l’humain et les questions sociales ou géopolitiques : grand reporter en Afrique puis en Amérique latine, rédacteur en chef, chroniqueur, il devient directeur du quotidien du soir en 2006.



La revue Le 1 bascule à la radio



En 2014, Éric Fottorino quitte le quotidien et fonde l’hebdomadaire Le 1 avec Laurent Greilsamer, Henry Hermand et Natalie Thiriez. Avec François Busnel il lance en 2017 America, un mook qui paraîtra pendant les 4 années du mandat de Donald Trump, et a récemment créé avec l’équipe du 1 le trimestriel Zadig dans lequel « toutes les France racontent la France ».



Parallèlement à cette exemplaire carrière de journaliste, Éric Fottorino a consacré sa plume à l’écriture d’essais et de romans récompensés par de nombreux prix. Depuis Rochelle, son premier roman familial paru en 1991, il a publié une quinzaine de romans parmi lesquels Cœur d’Afrique, Un territoire fragile (prix Europe 1 et prix des Bibliothécaires 2000), Caresse de rouge (prix François-Mauriac de l’Académie française 2004), Korsakov (prix du roman France Télévisions 2004, prix des libraires 2005), Baisers de cinéma (prix Femina 2007) et plus récemment Dix-sept ans, le portrait solaire et douloureux d’une mère inconnue.