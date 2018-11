Éric Plamondon lauréat du Prix France-Québec de littérature

L'écrivain canadien Éric Plamondon est devenu ce mardi 13 novembre le lauréat du Prix France-Québec de littérature 2018 pour son roman Taqawan, publié aux Éditions Le Quartanier au Québec en 2017 et aux Éditions Quidam en France en janvier dernier. La récompense lui sera décernée lors du salon Livre Paris.

Doté à hauteur de 5000 €, le Prix France-Québec de littérature sera décerné à Éric Plamondon lors du salon Livre Paris, sur le stand Québec Édition, en mars 2019.

« Je suis heureux, fier et ému de recevoir le prix France-Québec. Heureux de la rencontre de mon roman Taqawan avec les lecteurs et lectrices en France. Fier de défendre la littérature québécoise. Et ému de ce prix qui vient comme célébrer mon parcours personnel entre mon pays natal et mon pays d’adoption. Je vis en France et j’écris Québec ! », a déclaré l'écrivain lauréat.

" Ici, on a tous du sang indien et quand ce n'est pas dans les veines, c'est sur les mains ". Le 11 juin 1981, trois cents policiers de la sûreté du Québec débarquent sur la réserve de Restigouche pour s'emparer des filets des Indiens mig'maq. Emeutes, répression et crise d'ampleur : le pays découvre son angle mort. Une adolescente en révolte disparaît, un agent de la faune démissionne, un vieil Indien sort du bois et une jeune enseignante française découvre l'immensité d'un territoire et toutes ses contradictions. Comme le saumon devenu taqawan remonte la rivière vers son origine, il faut aller à la source... Histoire de luttes et de pêche, d'amour tout autant que de meurtres et de rêves brisés, Taqawan se nourrit de légendes comme de réalités, du passé et du présent, celui notamment d'un peuple millénaire bafoué dans ses droits.

Le résumé de l'éditeur pour Taqawan :