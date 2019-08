Erotisme et révolution chinoise : une exposition sur l'illustrateur Alex W. Inker

Censuré en Chine, le roman de Yan Lianke Servir le peuple est initialement sorti en 2009 aux éditions Philippe Picquier (trad. Claude Payen). Il est adapté par Alex W. Inker pour son troisième album de bande dessinée.



Il y explore l’imagerie de la propagande à travers un érotisme sensuel. Le trait délicat et la composition soignée assurent à ces originaux un joli mariage de défiance et d’élégance.



Cette satire de la révolution chinoise, volontiers provocatrice, dévoile les difficultés à rester un individu quand les pressions politiques et sociales vous forcent à vous oublier au profit de la nation.Alex W. Inker est diplômé en 2006 de l’Institut Saint-Luc de Bruxelles en bande dessinée, et titulaire d’un Master 2 de cinéma. En plus de son activité de dessinateur auteur, il a été professeur à l’université de Lille 3 où il enseignait les liens entre cinéma et BD. Il est l’auteur d’ APACHE en 2016 et Panama Al Brown, publiés chez Sarbacane.Voici le résumé de la bande dessinée Servir le peuple :