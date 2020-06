Érotisme et volupté : le film Emmanuelle de 1974 arrive sur Netflix

L’actrice néerlandaise, décédée le 17 octobre 2012, aura tourné dans près de 45 films, mais ce sont avant tout les téléfilms Emmanuelle qui la firent connaître. Et probablement a-t-on gardé à tort cette seule image d’elle.Reste que l’héroïne, fraichement débarquée à Bangkok pour sa première sortie dans le monde, va retrouver la plateforme de streaming, Netflix.« La jeune et naïve Emmanuelle s’envole pour Bangkok où elle va retrouver son époux. Sur place, ce dernier va lui faire découvrir un monde nouveau de plaisirs sexuels », annonce l’Américain, qui prévoit la diffusion du film au 30 juin.À l’origine, le texte raconte une jeune femme de 19 ans, que l’on vient de marier à un bourgeois expatrié, qui s’offre à ses amants et amantes dans la moiteur de l’Orient. Elle est sous la coupe de Mario, un bel Italien qui deviendra son « professeur de jouissance ». Son nom : Emmanuelle. Ses aventures, d’abord publiées dans la clandestinité, en feront bientôt le symbole de la jeune femme moderne et libérée.Une bande dessinée, réalisée par Guido Crepax (trad. Dominique Grange) était d’ailleurs sortie en novembre 2009, découlant du premier roman d’Emmanuelle Arsan. De son vrai nom, Maraya Rollet-Andrianne, était en réalité la femme d’un diplomate français, dont les textes durant plus de dix ans ne circulèrent qu’à l’abri des regards.Le film de Jaeckin devait, suivant la volonté de Yves Rousset-Rouard, préserver un érotisme voilé (limite magique-circonstanciel, vu la teneur des expériences), pour ne pas verser dans la pornographie. Jaeckin, photographe de mode, sans aucune expérience cinématographique, laissera une œuvre incroyable.Au point que Netflix l’accueille dans son offre…