Erri de Luca et Asli Erdogan réunis autour des “Libertés”

Depuis 31 ans, l’association Le Livre à Metz a pour mission la promotion et la sensibilisation au livre et à l’écrit. Dans ce cadre, elle organise chaque année au mois d’avril le festival Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme lieu de débats et d’échanges dont le croisement des écritures et l’appropriation du réel par la fiction sont le cœur.









Littérature, culture, société, voyage, écologie, investigation, médias alternatifs, presse satirique ou francophonie... sont au programme pendant ces 3 jours pour décrypter et raconter le monde, développer le goût de la lecture littéraire et journalistique auprès des jeunes et des adultes. Lectures publiques, concerts littéraires, spectacles, grands entretiens, débats, apéros philo, expositions, prix littéraires... pour offrir à tous un moment de réflexion collective mais aussi de détente et de plaisir.



Ce sont plus de deux cents auteurs qui viendront au festival, à travers 70 événements. Cette année, la thématique Libertés, déroulera le fil rouge de la programmation. Dédiée à ceux qui vouent leur vie à leurs idéaux et les défendent – chez soi, en société, en politique, dans leur métier... l’énergie insufflée dans cette programmation se veut résolument positive, tournée vers l’avenir afin de témoigner que le futur peut encore être plus serein et plus juste.

Chaque année, des personnalités littéraires et journalistiques portent les couleurs du festival. Elles sont choisies pour leur engagement, la qualité de leurs œuvres et leur lien avec la thématique de l’édition. En 2017, le photographe Reza, la romancière et journaliste Marie Desplechin, Tardi et Dominique Grange avaient accepté d’être les ambassadeurs du festival.



Pour l’édition 2018, l’écrivain, poète et traducteur napolitain Erri de Luca a accepté d’être notre invité d’honneur pour la littérature générale. Ses thèmes de prédilection sont pétris d’humanité et il est, sans conteste, l’un des écrivains les plus importants de sa génération et prix Ulysse 2013 pour l’ensemble de son œuvre. il sera accompagné de l’écrivaine et journaliste turque Asli Erdogan nous fait le grand honneur de venir également.

Côté jeunesse, c’est Thierry Dedieu qui prendra le relais. Avec plus de 80 livres pour enfants aux codes graphiques originaux, cet auteur-illustrateur a reçu le prix Sorcière pour l’ensemble de sa production en 2009.



Gipi, l’ambassadeur BD est également italien. Il dessine aujourd’hui dans le quotidien La Repubblica et sa première BD, Notes pour une histoire de guerre (Actes Sud) a obtenu le Prix du Meilleur Album du Festival International d’Angoulême en 2006. Il est également réalisateur de cinéma. Son dernier album La Terre des fils, très grand succès public et professionnel a été récompensé par le Prix Ouest France de la BD, Prix de la meilleure bande dessinée de science-fiction, Prix RTL de la BD ou encore le Grand prix de la critique 2018...