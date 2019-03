Escale du livre 2019 : Julia Kerninon et David Diop récompensés

Quelle est la nature du sentiment qui lia toute sa vie Helen à Frank ? Il faut leurs retrouvailles, par hasard à Londres, pour qu'elle revisite le cours de leur double existence. Elle n'espérait plus le revoir - tous deux ont atteint les 80 ans - et l'on comprend qu'un événement tragique a mis fin à leur relation. Dans un retour sur soi, la vieille dame met à plat ces années passées avec, ou loin, de Frank, qu'elle aida à devenir un peintre célèbre. Une vie de femme dessinée dans toutes ses subtilités et ses contradictions. Dans ce quatrième roman, Julia Kerninon, qui a obtenu de nombreux prix pour ses précédents livres, déploie plus encore ses longues phrases fluides et imagées, d'une impeccable rythmique.

Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent alors sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d'Alfa, son ami d'enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand massacre, sa raison s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand sa propre violence, sème l'effroi. Au point d'effrayer ses camarades. Son évacuation à l'Arrière est le prélude à une remémoration de son passé en Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation fait figure d'ultime et splendide résistance à la première boucherie de l'ère moderne.

Les lecteurs des médiathèques d'Andernos-les-Bains, Beautiran, Bègles, Blanquefort, Bordeaux (Bacalan, Bastide, Lac, Espace Diderot, Grand Parc, Mériadeck, St Michel), Budos, Floirac, Illats, Landiras, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Lormont, Podensac, Saint-Médard-en-Jalles, Talence, Villenave d'Ornon et du Pôle Culture du Centre hospitalier Charles Perrens, du Centre de Ressources Montaigne IUT/IJBA et du Centre pénitentiaire Bordeaux-Gradignan ont choisi d'attribuer le Prix des lecteurs - Escale du livre 2019 à Julia Kerninon pour Ma dévotion (Rouergue).

Les lecteurs lycéens des lycées Les Iris (Lormont), Montesquieu (Bordeaux) et Sud Médoc (Le Taillan Médoc) ont choisi d'attribuer le Prix des lecteurs lycéens - Escale du livre 2019 à David Diop pour Frère d'âme (Seuil)

Les autres ouvrages sélectionnés cette année pour le Prix des lecteurs 2019 étaient :Là où les chiens aboient par la queue (Liana Levi) d'Estelle-Sarah BulleFrère d'âme, David Diop (Seuil) Les poteaux étaient carrés (Finitude) de Laurent Seyer Pense aux pierres sous tes pas (Verdier) d'Antoine WautersLes deux auteurs lauréats seront bien sûr présents lors du festival L'Escale du livre.Julia Kerninon - Ma dévotion - Rouergue - 9782812616396 - 20 €David Diop - Frère d'âme - Seuil - 9782021398243 - 17 €