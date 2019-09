Escale du livre : 5 romans dans la sélection du Prix des lecteurs 2020

Les 5 romans en lice pour cette 7ème édition du Prix des lecteurs - Escale du livre sont :* Cent millions d'années et un jour, Jean-Baptiste Andrea (L'Iconoclaste)* De pierre et d'os, Bérengère Cournut (Le Tripode)* Le bruit des tuiles, Thomas Giraud (La Contre Allée)* Avant que j'oublie, Anne Pauly (Verdier)* Tous tes enfants dispersés, Beata Umubyeyi Mairesse (Autrement)Les bibliothèques et lieux partenaires, ainsi que les temps de rencontres avec les auteurs et les lectures avec les comédiens Stéphanie Cassignard et Jérôme Thibault qui sont organisés jusqu'en février 2020, sont à retrouver sur www.escaledulivre.comLa remise du Prix se déroulera lors de l'Escale du livre, festival littéraire & salon du livre, du 3 au 5 avril 2020.