Espionnage et infiltration : Alex Rider sera adapté en série télé

Une nouvelle adaptation littéraire en série télé a été annoncée : cette fois-ci, c’est la série de romans d’espionnage pour ado Les aventures d’Alex Rider d’Anthony Horowitz qui est concernée. Penché sur le projet depuis plusieurs mois, Sony Pictures Television a finalement reçu le feu vert Eleventh Hour Film pour se lancer.

Maureen Barlin, CC, BY NC ND 2.0

Les filiales International Production et Worldwide Distribution de Sony Pictures Télévision se sont associé pour adapter les romans. Pour le moment, huit épisodes sont annoncés, scénarisés par Guy Burt, qui a déjà travaillé sur des séries à succès tel Les Borgias ou encore Bletchley Circle. Il sera également producteur exécutif aux côtés de Horowitz, Eve Gutierrez et Jill Green.

« Nous avons repéré Alex Rider depuis un moment, mais nous cherchions encore le bon projet avant de sauter le pas, et nous sommes ravis que ce soit notre première série réservée », a déclaré Sony Pictures Television dans un communiqué.

SPT poursuit : « C’est une grande franchise avec un public passionné, et avec l’écriture fantastique de Guy et l’équipe talentueuse d’Eleventh Hour Film, nous sommes heureux de donner vie à ces histoires captivantes et d’en faire une série unique qui plaira aux jeunes adultes à travers le monde. »

Le premier roman avait déjà été adapté au cinéma en 2006, c’est donc à partir du second opus, Pointe blanche, qu’Alex reprendra du service sur petit écran. Le jeune homme agissant comme un agent non officiel du MI6, il infiltre un établissement correctionnel controversé qui accueille les jeunes rebelles des riches et des puissants.

Anthony Horowitz s’exprime également : « Tant de fans d’Alex Rider m’ont demandé quand il retournerait à l’écran — et je ne pourrais pas être plus excité que cela se produise enfin. Guy Burt a parfaitement saisi le danger et l’excitation des livres et je suis sûr que la série aura un attrait universel. »

Le 12e tome des aventures d’Alex Rider, Nightshade, sera publié par Walker Books en 2019.