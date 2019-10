Essai sur l'art et fiction engagée : les sélections du Prix André Malraux 2019

thierry ehrmann, CC BY 2.0

Louise Bourgeois, de Marie-Laure Bernadac (Flammarion)L'émerveillement, de la présence dans la poésie et l’art modernes, de Pascal Dethurens (L’Atelier contemporain)Le fantôme de l’opéra, de Gérard Fontaine (Editions du patrimoine)Visions de Goya, L’éclat dans le désastre, de Stéphane Lambert (Arléa)La solitude Caravage, de Yannick Haenel (Fayard)Figurer la création du monde, de Florian Metral (Actes Sud)Portes closes et œuvres invisibles, de Denis Ryout (Gallimard)Je ne reverrai plus le monde, d'Ahmet Altan (Actes Sud)Le Cœur de l’Angleterre, de Jonathan Coe (Gallimard)Mur Méditerranée, de Louis-Philippe Dalembert (Sabine Wespieser)Retour à Birkenau, de Ginette Kolinka (Grasset)Tous tes enfants dispersés, de Umubyeyi Mairesse (Autrement)Une longue nuit mexicaine, d'Isabelle Mayault (Gallimard)Le Temps de la haine, de Rosa Montero (Metailié)Le sport des rois, de C.R Morgan (Gallimard)Les Jungles rouges, de Jean-Noël Orengo (Grasset)Les Porteurs d'eau, d'Atiq Rahimi (P.O.L)Le jury du Prix André Malraux est composé de Cécile Guilbert, Céline Malraux, Diana Picasso, Alexandre Duval-Stalla (président), Adrien Goetz, Matthieu Garrigou-Lagrange, Mamadou Mahmoud N’Dongo et Mathieu Simonet.En 2018, ont été primés Javier Cercas pour la fiction engagée avec Le monarque des ombres (Actes Sud) et Georges Roque avec Quand la lumière devient couleur (Gallimard).