Essais, romans : 12 livres retenus pour les prix littéraires France Télévisions

Prix Essai et du Prix Roman France Télévisions : 6 essais et 6 romans ont été choisis par le jury de sélection que préside François Busnel. Il est composé d'animateurs et de journalistes littéraires et culture des chaînes du groupe.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Le mercredi 13 mars, en direct dès 20h40, le Prix Essai et le Prix Roman France Télévisions 2019 seront remis, dans l’émission littéraire La Grande Librairie sur France 5.

Chacun de ces prix sera décerné par un jury de 15 téléspectateurs venus de la France entière, passionnés de lecture et choisis sur lettre de motivation.

Les 6 essais en lice

Dominique Bona, Mes vies secrètes - Gallimard

Mona Chollet, Sorcières, la puissance invaincue des femmes - La Découverte

François Durpaire, Nos ancêtres ne sont pas gaulois - Albin Michel

Delphine Horvilleur, Réflexions sur la question antisémite - Grasset

Cyril Roger-Lacan, L’Inconnue - Grasset

Valérie Zenatti, Dans le faisceau des vivants - L’Olivier

Les 6 romans en lice



Leïla Bahsaïn, Le ciel sous nos pas - Albin Michel

Vanessa Bamberger, Alto Braco - Liana Levi

Philippe Besson, Un certain Paul Darrigrand - Julliard

Agnès Desarthe, La chance de leur vie - L’Olivier

Leonor de Recondo, Manifesto - Sabine Wespieser

Ali Zamir, Dérangé que je suis - Le Tripode

Les membres du jury sont : Francois Busnel, La grande librairie (France 5) ; Monique Atlan, Dans quelle éta-gère…(France 2) ; Claire Chazal, Entrée libre (France 5) et Soyons Claire (France Info) ; Delphine Chaume, Un livre, un jour (France 3) ; Laurence Houot, responsable rubrique livres (Culturebox) ; Olivia de Lamberterie, Télématin (France 2) ; Philippe Lefait, Des Mots de minuit, une suite (Culturebox) ; Catherine Matausch, journaliste – présentatrice du 12/13 et du 19/20 week-end (France 3) ; Guillaume Perilhou, : à la ligne (Franceinfo ; Daniel Picouly, Page 19 (France Ô) ; Christian Tortel, L’actualité littéraire (Rédaction de France Ô).