Estelle-Sarah Bulle reçoit le Prix [du métro] Goncourt 2019

Dans la famille Ezechiel, c'est Antoine qui mène le jeu. Avec son " nom de savane ", choisi pour embrouiller les mauvais esprits, ses croyances baroques et son sens de l'indépendance, elle est la plus indomptable de la fratrie. Ni Lucinde ni Petit-Frère ne sont jamais parvenus à lui tenir tête. Mais sa mémoire est comme une mine d'or. En jaillissent mille souvenirs-pépites que la nièce, une jeune femme née en banlieue parisienne et tiraillée par son identité métisse, recueille avidement. Au fil des conversations, Antoine fait revivre pour elle l'histoire familiale qui épouse celle de la Guadeloupe depuis la fin des années 40: l'enfance au fin fond de la campagne, les splendeurs et les taudis de Pointe-à-Pitre, le commerce en mer des Caraïbes, l'inéluctable exil vers la métropole... Intensément romanesque, porté par une langue vive où affleure une pointe de créole, Là où les chiens aboient par la queue embrasse le destin de toute une génération d'Antillais pris entre deux mondes.

Le jury s'est réuni lundi 4 novembre dans les bureaux de l'agence Epiceum et a attribué le Prix [du métro] Goncourt 2019 à Estelle-Sarah Bulle pour son premier roman Là où les chiens aboient par la queue (chez Liana Levi).Le résumé de l'éditeur pour Là où les chiens aboient par la queue :Clin d'œil amusé à la situation géographique de l'agence Epiceum, et à la station qu'empruntent au quotidien les collaborateurs de l'agence, le Prix [du métro] Goncourt, permet de mettre à l'honneur un auteur et son œuvre. Le nom de ce prix, qui évoque une institution littéraire, traduit, au-delà de la boutade, un amour des mots et des bonnes formules.Une cérémonie de remise du 12e Prix [du métro] Goncourt sera organisée le jeudi 12 décembre dès 18h30 dans les locaux de l'agence à proximité du Métro Goncourt. L'année dernière, c'est Francis Tabouret qui avait reçu le prix pour Traversée, aux éditions P.O.L