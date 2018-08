Et la justice pour tous... accueille Captain Marvel dans son casting

Just Mercy, les mémoires de l’avocat Bryan Stevenson seront adaptées sur grand écran. Traduit en français chez Olivier Triau sous le titre de Et la justice pour tous… Un avocat dans l’enfer des prisons américaines, les premiers noms commencent à être révélés. Parmi eux, Brie Larson, l’actrice qui incarnera Captain Marvel, ainsi que Michael B. Jordan, qui incarnait le super-vilain de Black Panther.





Gage Skidmore, CC, BY SA 2.0

Gage Skidmore, CC, BY SA 2.0



Bestseller du New York Times, l’essai autobiographique de Bryan Stevenson lève le voile sur les injustices juridiques qui sont monnaie courante dans le sud des États-Unis où la peine de mort est toujours en vigueur. Il y raconte son parcours et les combats qu’il mène quotidiennement depuis des décennies, défendant les pauvres face à une justice qui ne réserve pas les mêmes chances à tous.



L’intrigue du film suivra le premier cas défendu par Stevenson, celui de Walter McMillan. Cet homme noir avait été condamné à mort pour un crime dont il n’était pas coupable. Il sera dirigé par Destin Cretton avec qui Brie Larson avait déjà collaboré dans Le Château de Verre et State of Grace. Cretton coécrit également le scénario avec Andrew Lanham annonce Variety.



Le film, tout d’abord mené par Broad Green Pictures, est passé chez Warner Bros Studio en début d’année dernière. Michael B. Jordan produira le long métrage au côté de Gil Netter qui avait travaillé sur la magnifique Odyssée de Pi et Asher Goldstein que l’on avait retrouvé sur Buena Vista Social Club : Adios en 2017.