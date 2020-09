Et on tuera tous les affreux, de Vernon Sullivan, bientôt à l'écran

Se réveiller tout nu dans une chambre de clinique, où l'on veut vous forcer à faire l'amour avec une très belle fille... L'aventure n'est pas banale. Surtout quand on s'appelle Rocky, que l'on est la coqueluche des demoiselles et qu'on voudrait se garder vierge jusqu'à vingt ans. Un homme assassiné dans une cabine téléphonique, des photos d'opérations chirurgicales abominables, des courses poursuites, des coups de poing, et, au désespoir de Rocky, des filles partout : tel est le cocktail mis au point par Boris Vian (alias Vernon Sullivan) dans ce polar mené à un train d'enfer, tour à tour angoissant et hilarant. À la clef, la clinique où le diabolique Dr Schutz sélectionne des reproducteurs humains et bricole des embryons, prototypes quelquefois ratés d'une race « supérieure ». Cinquante ans après la première publication, on est conduit à penser que l'anticipation n'était pas si fantaisiste...

Adapter une œuvre de Boris Vian n'a rien d'une sinécure. Certains estiment même que l'auteur en est mort : en 1959, pendant la projection du film J'irai cracher sur vos tombes de Michel Gast, l'écrivain succombe à des troubles cardiaques, non sans avoir peu de temps auparavant pris soin de renier cette adaptation...Souhaitons à Mathieu Tonetti un peu plus de succès : le réalisateur s'attaque en effet à un classique de Vernon Sullivan, Et on tuera tous les affreux, une enquête en forme de pastiche littéraire, et vice-versa. Le long-métrage écrit et réalisé par Mathieu Tonetti est produit par Manny Films et Philippe Gompel, et devrait voir le jour au printemps 2021.Le résumé de l'éditeur pour Et on tuera tous les affreux :Mathieu Tonetti a réalisé de nombreux clips musicaux, notamment pour Sébastien Tellier, Air et Phœnix. Il a signé la série A girl is a gun en 2016, produite par Manny Films, avec Denise Richards, Nikki Leigh, Charlotte McKinney, Courtney Sinclair et Dey Young.