Et si Anne Frank avait survécu aux camps de concentration ?

(photo d'illustration, Julien Cabanillas, CC BY 2.0)

La Fondation fut créée par le père d’Anne Frank dans les années 1960. Désormais, elle collabore avec la société italienne Nexo Digital et deux réalisatrices et journalistes italiennes, Sabina Fedeli et Anna Migotto, pour la production d’un documentaire. Le projet est de retracer les lieux et les endroits où Anne Frank vécut, mais également de relier son adolescence et cette vie imaginée.Le tournage s’est déroulé le mois dernier, et se concentre sur cinq femmes – Sarah, Edith, Helga et les sœurs Tatiana et Andra – qui ont survécu à l’Holocauste. Chacune raconte comme elle a subi la déportation, la souffrance, et le déni de leur enfance et de leur adolescence. Pour les réalisatrices, le projet portera une voix supplémentaire, celle d’Anne, si elle avait enduré ce calvaire et y avait survécu.#Anne Frank Parallel Stories verra le jour alors que cette année 2019 aurait marqué le 90e anniversaire de sa naissance. Pour les réalisateurs, le docu-fiction permettra au public de découvrir également les passages les plus significatifs du journal, et d’entrer dans son univers « le réel autant que l’imaginaire ».Le docu aboutira, dans l’idéal, à une forme de journal intime secret, un ami imaginaire, à travers cinq souvenirs de femmes. Nexo Digital garantit avoir usé de nouvelles techniques de narration pour se focaliser au mieux sur la vie d’Anne Frank.L’adolescente fut déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, où elle mourut du typhus entre février et mars 1945.via Variety