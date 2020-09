Etats-Unis : les imprimeurs ne peuvent plus suivre le rythme des éditeurs 

La chaine du livre pénalisée



EDITION : une rentrée de folie dans

les librairies britanniques

Le retour à la normale n’est pas pour tout de suite pour le secteur de l’édition aux États-Unis. Cet automne s’annonce comme une saison particulièrement chargée en parutions, les ouvrages prévus pour ce printemps étant pour certains publiés en même temps que les titres de septembre.De son côté le marché de l’imprimerie a été particulièrement fragilisé par la pandémie. Comme le souligne StarTribune , les deux plus grandes sociétés d’impression du pays, Quad et LSC Communications, ont été soumises à une pression financière intense. LSC a déclaré faillite et ses actifs seront mis aux enchères ce mois-ci tandis que Quad qui a dû fermer ses trois usines en raison de la pandémie cherche également un repreneur.Enfin, les lecteurs, après 3 mois à relire les mêmes titres se transforment en acheteurs compulsifs : de début juin à la mi-août, les ventes d’imprimés ont ainsi augmenté de plus de 12 %. Cette tendance s’explique notamment par la vague de best-seller qui a déferlé sur le territoire, le dernier Hunger Games et le nouveau Twillight sortant côte à côte, laissant juste assez de place pour le livre à révélation de Mary Trump sur son oncle Donald. On constate également une demande surprise, mais au final bien compréhensible, de titres plus anciens, en particulier des ouvrages sur le racisme.Les imprimeurs sont aujourd’hui complètement débordés et les réimpressions de livres qui prennent habituellement deux semaines peuvent désormais s’étaler sur plusieurs mois. L’impression de livres à l’étranger ou l’utilisation de services d’impression à la demande si elles permettent de pallier la situation restent des solutions couteuses.En conséquence les éditeurs n’ont pas d’autre choix que de continuer à bouleverser leur calendrier de publications, repoussant leurs titres. À la fin d’année voire à l’année prochaine, ce qui représente une catastrophe pour certains auteurs.Le journaliste Sasha Issenberg se préparait par exemple à sortir « The Engagement: America’s Quarter-Century Struggle Over Same-Sex Marriage », en juin, une date symbolique puisqu’il s’agit du « pride month ». Son éditeur lui a annoncé décaler la sortie du livre à septembre avant de le programmer finalement pour l’année prochaine. L’élan crée autour de l’ouvrage et les critiques presse accompagnant sa sortie n’auront plus aucune valeur à ce moment-là.De la même façon, un retard de l’imprimeur a pour conséquences de ralentir toute la chaine d’approvisionnement et d’augmenter les délais de livraison aux librairies qui seront à leur tour pénalisées. La crise n’est décidément toujours pas terminée.