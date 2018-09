États-Unis : les meilleures traductions du français récompensées

Chaque année, l'ambassade française aux États-Unis rend hommage à l'art de la traduction en saluant le travail de ceux qui rendent les textes écrits en français accessibles outre-Atlantique. Pour la première sélection de l'année 2018, ce sont 5 livres qui ont été distingués par les 15 membres du comité des French Voices Awards.









Les ouvrages lauréats sont les suivants :

Les Bas-Fonds de Dominique Kalifa (Seuil)

Vice, Crime and Poverty: How the Western Imagination Invented the Underworld

Traductrice : Susan Emanuel

Éditeur américain : Columbia University Press

La Part Inconstructible de la terre : Critique du géo-constructivisme de Frédéric Neyrat (Seuil)

The Unconstructable Earth: An Ecology of separation

Traducteur : Drew S. Burk

Éditeur américain : Fordham University Press

L’Économie à l’épreuve de l’art. Art et capitalisme dans les années 1960 de Sophie Cras (Les Presses du réel)

The Artist as Economist: Art and Capitalism in the 1960s

Traducteur : Malcolm DeBevoise

Éditeur américain : Yale University Press

Le Garçon de Marcus Malte (Zulma)

The Boy

Traducteurs : Emma Ramadan, Tom Roberge

Éditeur américain : Restless Books

Sciences de la vie de Joy Sorman (Seuil)

Sciences de la vie

Traductrice : Lara Vergnaud

À la recherche d'un éditeur américain