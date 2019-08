“Étienne au carré” : une nouvelle exposition graphique autour d'Étienne Robial

Etienne Robial est graphiste autant qu’il est éditeur, collectionneur, enseignant, directeur artistique, ex-libraire, cofondateur du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.Il étudie à l’École des beaux-arts de 1962 à 19 71. En cinquième année, il gagne un concours de graphisme grâce à un travail sur les dominos qui lui permet d’étudier à l’École des arts et métiers de Vevey, où il apprend le métier de graphiste.De 1974 au début des années 1990, Robial anime avec sa compagne Florence Cestac la maison d’édition Futuropolis, qui a joué un rôle déterminant dans l’évolution de la bande dessinée d’auteurs francophone.Il est surtout connu pour avoir créé le concept d’habillage télévisuel et conçu l’identité graphique de Canal +, dont il a été directeur artistique de 1984 à 2009, tout en travaillant pour de nombreux autres médias (M6, La Sept, RTL 9, Les Inrockuptibles).Prolongateur des maîtres de l’avant-garde et pionnier comme eux, Etienne Robial est aussi un compagnon de route du punk français et de l’émergence de la contre-culture dans le pays.L’exposition nommée « Etienne au carré » revient sur son parcours dans une scénographie originale réalisée spécifiquement pour l'occasion, le parcours se déploie sur le principe de la grille et du format.Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la Maison d’Art Bernard Anthonioz.