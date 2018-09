Étienne Jodelle, l'auteur de la première tragédie originale française

La Bibliothèque nationale de France, associée au Musée national de la Renaissance à Écouen, rendra un hommage au dramaturge français Étienne Jodelle avec la représentation, le 22 novembre 2018, de sa tragédie profane Cléopâtre captive. Pièce en cinq actes représentée pour la première fois en 1553, Cléopâtre captive reprend, dans une version modernisée, les codes de la tragédie antique.

Cléopâtre captive introduit en français un nouveau langage dramatique : vers alexandrins oubliés depuis le XIIe siècle, alternance entre les parties dialoguées et parties chantées par un chœur... Ces codes du théâtre tragique latin, Étienne Jodelle se les réapproprie au XVIe siècle, pour créer la première tragédie originale française. Le XVIe siècle est une période trouble : on assiste à la montée d’un absolutisme sanglant.

Étienne Jodelle condamne l’orgueil d’un homme œuvrant pour son propre bien et non celui du peuple jusqu’à sa chute. Si la pièce s’ouvre sur le triomphe d’Octave et la défaite de Cléopâtre, elle s’achève sur un renversement total : la défaite d’Octave, aveuglé par son orgueil. La critique de l’orgueil s’exprime dans une esthétique originale, ni antique ni baroque, aux accents shakespeariens avant l’heure.

À travers deux mondes qui s’affrontent dans une Antiquité fantasmée, grâce aux codes de l’étiquette et de la symbolique renaissantes, l’œuvre d’Étienne Jodelle trace également des rappels avec le conflit qui a déchiré tout le XVIe siècle : la persécution sanglante des Protestants par les Catholiques.

Une création de la Compagnie Oghma, coproduite avec la BnF et le Musée national de la Renaissance à Écouen et avec le soutien du Conseil départemental de la Dordogne et de la ville d’Auriac-du-Périgord

Jeudi 22 novembre 2018/18h30

BnF | François-Mitterrand — Grand auditorium

Quai François-Mauriac — Paris 13e

Entrée payante : tarif unique 10 euros

Gratuit pour les détenteurs du Pass BnF lecture/culture à 15 euros

Achat et réservation sur place le jour même à partir de 10h et dans la limite des places disponibles

Avec Julia de Gasquet, Ulysse Robin, Manuel Weber, Christine Narovitch, Florence Beillacou, Elsa Dupuy, Romaric Olarte, Charles Di Meglio

Marie-Françoise Bloch : création musicale et lirone

Olivier Halévy : assistant à la dramaturgie

Timothée Mouton : assistant de production

Lauren Allen : stage management

Ivan Kamenarovic : assistant à la mise en scène

Charles Di Meglio : costumes et mise en scène

Durée : 1h30