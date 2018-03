Étonnants Voyageurs : le Prix Joseph Kessel dévoile sa sélection

Remis dans le cadre du Festival Étonnants Voyageurs, le Prix Joseph Kessel, doté de 5.000 €, consacre l’auteur d’une œuvre littéraire en langue française, dans la veine de Joseph Kessel : biographie, roman, récit de voyage, récit documentaire ou essai, publié entre mars 2017 et février 2018. Le Prix Joseph Kessel est décerné par la Scam.

Le jury, présidé par Olivier Weber est composé de Tahar Ben Jelloun, Annick Cojean, Colette Fellous, Pierre Haski, Michèle Kahn, Gilles Lapouge, Michel Le Bris, Benoît Peeters, Jean-Pierre Perrin (Lauréat 2017), Patrick Rambaud et Guy Seligmann; il a sélectionné les ouvrages suivants :- Des châteaux qui brûlent d'Arno Bertina (Éditions Verticales)- Dans l’épaisseur de la chair de Jean-Marie Blas de Roblès (Éditions Zulma)- Une fille dans la jungle de Delphine Coulin (Éditions Grasset)- Taba-Taba de Patrick Deville (Éditions du Seuil)- Ils vont tuer Robert Kennedy de Marc Dugain (Éditions Gallimard)- Un loup pour l’homme de Brigitte Giraud (Éditions Flammarion)- La Rose de Saragosse de Raphaël Jérusalmy (Éditions Actes Sud)- Un océan, deux mers, trois continents de Wilfried N’Sondé (Éditions Actes Sud)- L’Art de perdre d'Alice Zeniter (Éditions Flammarion)Le nom du lauréat sera annoncé à Saint-Malo, dans le cadre du Festival Étonnants Voyageurs, qui a lieu du 19 au 21 mai 2018, au cours d’un après-midi consacré à Joseph Kessel et à ses héritiers spirituels.Dans le cadre de son action culturelle, la Scam, Société civile des auteurs multimedia, décerne chaque année le Prix Joseph Kessel en hommage au romancier, grand reporter et aventurier. La Scam représente les auteurs d’œuvres écrites, audiovisuelles, radiophoniques, journalistiques, multimedia et gère leurs droits.L'année dernière, Jean-Pierre Perrin avait reçu le Prix Joseph Kessel pour Le Djihad contre le rêve d’Alexandre (Ed. Seuil, février 2017).