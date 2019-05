Evan Rachel Wood jouera dans l'adaptation des Mille Oiseaux de Sadako

Evan Rachel Wood (Westworld) devrait jouer aux côtés de Jim Sturgess (Cloud Atlas) et Shinobu Terajima dans le film adapté du roman jeunesse de Eleanor Coerr, Sadako and the Thousand Paper Cranes (Les Mille Oiseaux de Sadako en français, traduit par Frédérique Fraisse aux éditions Milan). Richard Raymond dirigera le projet à partir du scénario de Ben Bolea. Ian Bryce sera, quant à lui, chargé de la production aux côtés de Irene Yeung.

Evan Rachel Wood (Marco Albanese - CC BY 2.0)



1000 origamis, dans l'espoir de guérir



Un projet pour le Festival de Cannes

Les Mille Oiseaux de Sadako relate la véritable histoire de Sadako Sasaki, une jeune fille âgée de deux ans au moment où la bombe atomique est larguée sur la ville japonaise de Hiroshima, le 6 août 1945. À cause de de l'explosion, elle est rapidement atteinte d'une leucémie.Dans un ultime espoir, Sadako se raccroche à une légende racontée par son amie Chizuko. Le but de celle-ci serait de confectionner 1000 grues en origami afin que les dieux puissent exaucer son vœu le plus cher : guérir. Grâce à Sadako, la grue en papier est aujourd'hui considérée comme un symbole international de la Paix.En apprenant cette histoire, Eleonor Coerr, à l'époque encore journaliste, décide de partager son histoire avec le monde entier. Le livre connaît un grand succès dès sa publication en 1977. L'œuvre de l’autrice canado-américaine fait aujourd'hui partie des grands classiques de la littérature jeunesse.« C’est une histoire qui s’est amplifiée et qui est devenue un phénomène grâce à son auteur, Eleanor Coerr. Ce film montre pour la première fois la vérité indicible derrière ces deux femmes remarquables et comment leurs vies sont intimement liées. Je suis honoré de la confiance que la famille d’Eleanor et le Hiroshima Film Council m’ont accordée pour raconter cette histoire », a déclaré le réalisateur Richard Raymond.À l'approche du Festival de Cannes, qui se déroulera cette année du 14 au 25 mai, Cora Palfrey et Sarah Lebutsch, les productrices exécutives du long-métrage, n'ont pas résisté à l'idée de partager leur enthousiasme : « Nous sommes ravis de collaborer avec Richard [...] et l'équipe, réunis par cette histoire extrêmement puissante. Nous sommes impatients de présenter le film aux acheteurs à Cannes. Ce sera un titre convoité sur le marché. »Quant à Evan Rachel Wood, vous retrouverez sa voix dans La Reine des Neiges 2 et bientôt dans la saison 3 de la série Westworld. Le tournage du film adapté de l'œuvre d'Eleonor Coerr devrait commencer courant 2019.via Variety