Eve Lerner, lauréate du Prix Paul Quéré de l'édition 2019-2020

Eve Lerner ©Yvon Kevinio Eve Lerner©Yvon Kevinio

Pour prolonger l’œuvre du poète Paul Quéré, l’association Les Editions Sauvages a créé en 2015 le prix du même nom. Il est décerné tous les 2 ans et distingue un poète partageant « la démarche, les valeurs et les qualités » de l'auteur des Poèmes celtaoïstes.Le jury pour la session 2019-2020 réunissait Pierre Tanguy, Louis Bertholom, Marie-Josée Christien, Bruno Geneste et Ariane Mathieu. Eve Lerner succède à Denis Heudré et Guy Allix, les lauréats des deux éditions précédentes.Linguiste mais également fondatrice et animatrice des éditions L’Autre Rive, elle travaille la plupart du temps avec des artistes et des musiciens. Étant bilingue, Eve Lerner écrit des textes en langue française et anglaise. Aujourd'hui, elle est critique, traductrice, et compte une quarantaine de recueils de poésie dont un récit, L’âme chevillée au corps (Editions Dialogues, 2013).