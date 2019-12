Exposition BnF : Tolkien en Terre du Pôle Nord se prend pour le Père Noël

J.R.R. Tolkien, Première Lettre du Père Noël © Bodleian Library/ The Tolkien Estate Limited





L’exposition Tolkien, Voyage en Terre du Milieu permet de découvrir les multiples facettes du travail de l’auteur, et notamment les émouvants récits qu’il destinait à ses 4 enfants. Les Lettres du Père Noël expédiées tout droit du Pôle Nord sont une institution en Angleterre. Pour la première fois présentées en France, elles dévoilent un Tolkien inattendu de poésie et de tendresse paternelle.« Contrairement aux Anglais qui sont souvent assez pudiques dans leur cercle familial, Tolkien était très proche de ses enfants » nous expliquait d’ailleurs Frédéric Manfrin , un des comissaires de l’exposition.Alors que les fêtes de fin d’année approchent, le public est invité à venir découvrir cet autre Tolkien à travers un atelier autour de ses célèbres Lettres du Père Noël. Une correspondance dans laquelle l’auteur du Hobbit usait de son imagination débordante pour incarner le vieux barbu rouge et blanc. Et J.R.R. Tolkien poursuivra cette tradition pendant 23 ans.

« Cher John,

Je t’ai entendu demander à ton papa à quoi je ressemblais et où je vivais. J’ai fait pour toi un dessin me représentant, et un autre de ma maison. Je suis maintenant en route pour Oxford avec mon chargement de jouets — certains d’entre eux sont pour toi. J’espère arriver à temps : la neige est très épaisse au Pôle Nord ce soir.

À l’image de Tolkien, les participants devront écrire une lettre en se mettant à la place du Père Noël ou d’un membre de son équipe. « Cette histoire drôle écrite et/ou illustrée fera l’objet d’un courrier destiné à un proche » détaille la BnF.