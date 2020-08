Exposition : comment Victor Hugo a sauvé Notre-Dame de Paris

Il n’y a peut-être pas en France, à l’heure qu’il est, une seule ville, pas un seul chef-lieu d’arrondissement, pas un seul chef-lieu de canton, où il ne se médite, où il ne se commence, où il ne s’achève la destruction de quelque monument historique national Victor Hugo, 1832

Photographie : Luc Mercelis, CC BY-NC-ND 2.0

« Notre-Dame de Paris : de Victor Hugo à Eugène Viollet-le-Duc » propose de remonter le temps jusqu'au XIXe siècle, à l'ombre d'un des bâtiments les plus fameux de la capitale. Et pourtant : au début du XIXe siècle, la cathédrale, vieille de plus de 500 ans, se dégrade. Vandalisée et peu entretenue, on envisage même de la démolir, rappelle la Crypte archéologique.« Le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, publié en 1831, fait du monument le personnage principal et suite à l'immense succès du livre, un mouvement populaire naît pour sa défense », précise encore l'institution. Le rôle de l'oeuvre pour ce personnage de pierre sera décisif... Toutes les adaptations de l'oeuvre qui suivront participeront d'ailleurs à faire connaitre le monument.À partir de 1844, et pendant les vingt années qui suivent, un chantier de rénovation et de reconstruction se met en oeuvre, dirigé par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Les premiers photographes seront les témoins de cette histoire, documentant les nombreuses étapes de la restauration.Le commissariat de l'exposition est assuré par Vincent Gille, conservateur à la Maison de Victor Hugo, Anne de Mondenard, conservatrice en chef, responsable des collections photographiques et images numériques du musée Carnavalet – Histoire de Paris, Sylvie Robin, conservatrice en chef de la Crypte archéologique de l'île de la Cité et des collections d'archéologie du musée Carnavalet – Histoire de Paris, et Charles Villeneuve de Janti, conservateur en chef, directeur des collections de Paris Musées.Crypte archéologique de l'île de la cité7 place Jean Paul II - 75004 ParisOuverture du mardi au dimanche de 10h à 18hFermeture le lundi et certains jours fériésPlein tarif : 9 €Tarif réduit : 7 €Gratuit pour les moins de 18 ans