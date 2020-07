Exposition : découvrir l'économie avec Largo Winch, le milliardaire de la BD

Présentée du 17 octobre 2020 au 12 février 2021, l'exposition a été spécialement conçue et produite par la Cité de l'Économie, avec un commissariat assuré par Didier Pasamonik. Elle permettra de croiser la série BD Largo Winch, fruit de la collaboration entre le scénariste Jean Van Hamme (puis Éric Giacometti, à partir du tome 21) et le dessinateur Philippe Francq, et les rouages de l'économie moderne.L'exposition sera « l'occasion de dresser un panorama de 30 ans de pratiques économiques et d'analyser les changements qui ont eu lieu depuis la publication du premier tome en 1990, tout en s'immergeant dans l'univers du héros qui hérite, à seulement 26 ans, d'un énorme empire financier », indique Citéco.D'après l'institution, cette exposition sera accessible à tous les âges, riche d'une soixantaine de planches originales, mais aussi d'objets, de reproductions, de vidéos et de décors. Côté économie, les visiteurs seront guidés par des fiches économiques rédigées par Olivier Bossard (Professeur de Finance et directeur exécutif du MSc Finance à HEC).L'exposition proposera un parcours en quatre étapes. Dans la première salle, les visiteurs découvriront ceux qui sont les auteurs de cette fabuleuse saga ; la seconde raconte qui est Largo Winch et ceux qui l’entourent, amis et ennemis ; la troisième, quelles sont les principales villes qu’il traverse dans ses aventures.La quatrième, enfin, raconte comment, en 30 ans d’existence de la série, l’économie a été impactée par ses multiples évolutions sociétales et techniques, et comment cela se retrouve dans les 22 albums des aventures du milliardaire humaniste.Largo Winch Aventurier de l’économieDu 17 octobre 2020 au 12 février 2021Cité de l’Économie1, place du Général-Catroux — 75017 Paris