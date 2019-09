Exposition : François Avril dessine les maisons isolées de son imaginaire

Détail d'Armor, de François Avril

< >

Beychevelle, Sculpture III, aluminium découpé Les roches noires, acrylique sur toile

Puisant son inspiration dans les paysages bretons, c’est dans sa maison de Port Blanc, dans les Côtes-d’Armor, que François Avril a réalisé les œuvres de cette exposition. Lui, le peintre des villes, trouve la quiétude dans cet endroit du bout monde. Face à la mer, l’artiste observe la délicate ligne de l’horizon, le rythme des arbres bordant l’océan, les masses des roches morcelées et les lueurs éloignées.« Je peins ce qui se trouve sous mes yeux », confie-t-il. Par le filtre de sa mémoire, François Avril recompose sur la toile ou le papier des paysages imaginaires familiers. De grandes étendues dénudées où une trace de vie apparaît parfois, devinée derrière la lumière d’une maison ou l’ombre discrète des silhouettes. Chaque création est empreinte d’une atmosphère calme et mystérieuse, ponctuée par la présence de maisons isolées.Inquiétante ou rassurante pour certains, exil ou refuge pour d’autres, la maison isolée est un thème déjà abordé dans l’œuvre d’Avril, précise la galerie Huberty & Breyne dans un communiqué. En approfondissant ce sujet, l’artiste invite le spectateur à la réflexion et à la contemplation. Une esthétique du vide, menée par un processus de soustraction ; retirer le superflu pour ne conserver que l’essentiel du sujet et révéler toute la force de la composition.François Avril est un dessinateur né à Paris en 1961. Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art de Paris, il commence sa carrière en publiant ses premiers dessins pour la presse magazine, la publicité et l’édition. Seul, ou en collaboration, il réalise également quelques bandes dessinées ainsi que des livres pour enfants.Compagnon de route et ami d’Yves Chaland, Ted Benoit, Serge Clerc, Petit Roulet, Dupuy-Berberian, Götting ou encore Loustal, François Avril revendique l’apport et l’influence de la Bande Dessinée dans son travail, mais s’en détourne au tournant des années 90. Depuis, cet héritier de la Ligne Claire a élaboré un univers graphique puissant et élégant trouvant son inspiration dans l’observation des villes et des paysages.Vernissage le jeudi 19 septembre 2019 à 18h30Exposition du 20 septembre au 19 octobre 2019Huberty & Breyne Gallery33, Place du Châtelain – 1050 BruxellesOuvert du mardi au samedi, de 11h à 18h