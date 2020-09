Exposition : Gramsci, la France et la prison, à découvrir dès aujourd'hui

Parmi les documents exposés figureront des autographes et, pour la première fois en France, plusieurs de ses Cahiers de prison, ainsi que des lettres tirées de sa riche correspondance. Ces documents seront accompagnés d’extraits de ses écrits et d’une sélection de livres, revues et journaux issus de sa bibliothèque.Une vidéo retracera la trajectoire biographique de l’intellectuel et la diffusion internationale de sa pensée. L’exposition documente aussi l’intérêt constant qu’Antonio Gramsci a porté à l’histoire française et met en lumière l’influence durable qu’ont exercée de nombreux écrivains français sur sa pensée.Le vernissage qui aura lieu le 23 septembre se fera en présence de Francesco Giasi, directeur de la Fondazione Gramsci, de Romain Descendre, professeur en études italiennes à l’École normale supérieure de Lyon et co-auteur du volume Gramsci in Francia et de Davide Luglio, professeur en études italiennes à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV).L’exposition sera ouverte au public du lundi au vendredi de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h à l’Institut culturel italien, ainsi qu’en soirée lors de la projection de Nel mondo grande e terribile de D. Maggioni, L. Perini et M.G. Perria, mardi 29 septembre à 19 h 30.Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de l’Institut