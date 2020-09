Exposition : Józef Czapski à la Fondation Jan Michalski

CULTURE : Pas de cérémonie officielle

Né à Prague en 1896, Józef Czapski a traversé l’entièreté du XXe siècle, et en a connu intimement les tragédies et bouleversements. Dès l’après-guerre, Czapski s’installe près de Paris, à Maisons-Laffitte, sans jamais plus pouvoir retourner en Pologne. Il devient membre actif de la célèbre revue de la dissidence polonaise Kultura, éditée en France, et n’aura de cesse de dénoncer les totalitarismes et les mensonges de l’histoire, tel le massacre de Katyń dont il est l’un des rares rescapés.Si ses œuvres ont été détruites durant la guerre, Czapski se remet à l’ouvrage depuis sa chambre-atelier, il écrit et peint à nouveau activement durant cinq décennies. En témoignent les quelque trois cents volumes de ses journaux intimes quotidiennement emplis, entre 1941 et 1992, de notes, de recherches, dessins et aquarelles entremêlées, qui contiennent en germe tous ses textes littéraires — Souvenirs de Starobielsk et Terre inhumaine —, ses essais sur l’art – L’Œil ou encore Tumulte et spectres – et tous ses tableaux.Des journaux, livres, et dessins, ainsi qu’un ensemble d’œuvres peintes significatives, des autoportraits aux natures mortes seront ainsi exposés. La Fondation Jan Michalski donnera à voir le processus de création de l’écriture à la peinture de Józef Czapski, une destinée exceptionnelle dans une âme profondément humaniste.Parallèlement, pour poursuivre le parcours dans la peinture de Czapski, une cinquantaine de tableaux seront présentés à Chexbres à la Maison des arts Plexus de Richard Aeschlimann, ami et galeriste suisse de l’artiste polonais depuis 1976.L’exposition sera ouverte au public du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h et du samedi au dimanche, de 11 h à 18 h. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la fondation