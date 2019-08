Exposition : le département du Var met Jules Verne à l'honneur

Gravure d’Alphonse de Neuville, in Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers. Paris Hetzel Cie, 1869

Une exposition, deux lieux

Avec ses « Voyages extraordinaires », Jules Verne (1828-1905) demeure dans l’imaginaire collectif comme l’écrivain de la quête de nouveaux horizons. À partir de la publication de Cinq semaines en ballon en 1862, ses récits emmènent les lecteurs occidentaux aux quatre coins du globe, à la découverte de continents encore peu explorés au XIXe siècle.Mais l’écrivain n’hésite pas à les mener encore plus loin, en proposant des voyages au plus profond des océans (Vingt mille lieues sous les mers), sur la Lune (De la Terre à la Lune/Autour de la Lune) ou encore à travers le système solaire (Hector Servadac). Son goût des voyages, qu’il ne peut concrétiser en devenant navigateur de profession, Jules Verne le satisfait ainsi à travers une œuvre de grande ampleur : 62 romans et 18 nouvelles.De formation juridique et littéraire, n’ayant lui-même jamais fait d’études scientifiques, Jules Verne s’appuie principalement sur des ouvrages et revues de vulgarisation – et n’hésite pas à demander conseils et relectures à différents spécialistes selon les sujets traités afin de rendre ses ouvrages vraisemblables. Il se fait aussi l’écho de théories parfois dépassées aujourd’hui et de controverses qui agitent le milieu savant de son temps, comme les questions de l’origine de la vie, de la vie dans les grandes profondeurs, du fonctionnement du système solaire, rappelle le communiqué du département du Var.« Sans faire ce qu’on appelle de la “science-fiction”, l’écrivain est donc plutôt à rapprocher de l’anticipation : il extrapole dans son œuvre à partir de la réalité scientifique et technique de son temps » : pour autant, Verne n'est pas naïf quant aux avancées scientifiques et à leurs conséquences. Plusieurs de ses romans, dont Vingt mille lieues sous les mers, Le pays des fourrures, Le Village aérien ou encore Un capitaine de quinze ans, évoquent ouvertement la surexploitation de la nature et les dangers de l'activité humaine...Si le fil conducteur de l’exposition est bien Jules Verne et ses voyages extraordinaires, à travers la rencontre de la littérature et des sciences, les deux structures du département du Var explorent respectivement une composante de l’univers : les fonds marins et les océans au Muséum départemental du Var ; l’astronomie et le système solaire à la Maison départementale de la Nature des 4 Frères.Au sein de l’exposition, les visiteurs peuvent admirer des pièces aussi étonnantes que diversifiées : des météorites et des maquettes d'appareils d'exploration tel le Nautilus, des cartonnages Hetzel et des photographies prêtées par le Musée Jules Verne de Nantes ou encore des ouvrages anciens dont une édition de L'origine des espèces, de Darwin, de 1862. Plusieurs specimens des collections d'histoire naturelle seront aussi à découvrir : squelette de rorqual, oiseaux marins, coquillages...Pour prolonger l’exposition, le Muséum propose également dans son jardin du Las un parcours sur l’avenir des espèces au travers de gravures du XIXe siècle et de photographies contemporaines naturalistes. La Maison de la Nature des 4 Frères, quant à elle, a demandé à Olivier Sauzereau, astrophotographe passionné par l’œuvre de Jules Verne, une sélection de dix photographies, chacune illustrée par une citation de l’écrivain.Le commissariat de l'exposition est assuré par Céline Giton.Jules Verne : des abysses aux étoiles28 septembre 2019 - 9 février 2020 Entrée libreMuséum départemental du VarOuvert du mardi au dimanche de 9h à 18h en continuFermeture les lundis et jours fériés Tél. 04 83 95 44 20Maison départementale de la Nature des 4 frèresDu lundi au vendredi de 9h à 17h Pendant les vacances scolaires du lundi au samedi de 9h à 17hTél. 04 94 05 33 90