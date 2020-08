Exposition : les figures féminines troublantes de François Roca

Auteur et illustrateur à succès, François Roca développe depuis plus de dix ans une peinture en marge de sa production pour l'édition jeunesse. Dans ces dernières toiles exposées à la galerie Huberty & Breyne, l'artiste poursuit l'exploration d'un sujet qui lui est cher : la figure féminine.



Influencé par le roman noir et l'esthétisme des films américains des années 1950, Roca met en scène ses modèles imaginaires dans des intérieurs surannés. Elles se tiennent assises sur le bord d'un lit, immobiles dans une chambre sombre ou alanguies dans un sofa. Avec une réalité troublante et une grande sensualité, l'artiste saisit la vérité de leur corps, la translucidité de leur peau, le modelé de leurs lèvres, le détail de leur coiffure.



Sans rien connaitre d'elles, ces femmes convoquent immédiatement les beautés froides d'Hitchcock et celles de David Lynch, la mélancolie des œuvres d'Hopper et les ambiances en clair obscur des maitres classiques. Derrière cette peinture à fleur de peau, aussi puissante qu'évocatrice, l'artiste laisse entrevoir la vie intérieure de ces femmes.







François Roca est né à Lyon en 1971. Il suit un enseignement artistique à Paris à l'École nationale des arts appliqués Olivier-de-Serres puis à Lyon, à l'école Émile-Cohl où il se lie d'amitié avec Fred Bernard. Son diplôme en poche, il débute dans la presse et l'édition. Pour illustrer ses histoires, François Roca peint. Il peint des décors fantastiques et merveilleux peuplés de conquistadors, de petites danseuses de ballet, d'automate-tronc, d'ogres-artistes ou d'héroïnes de conte de fées.