Exposition : Michel Wlassikoff, de la typographie et du graphisme

photos : © Les libraires associés

« C’est peut-être la première expo nouvelle post-confinement à Paris », s’amuse Jacques Desse. Dans les lieux, une présentation complète de Michel Wlassikoff, grand nom du monde de la typo et du graphisme.Lui-même ne se présentait pas comme « un authentique collectionneur », mais plutôt un amateur curieux, qui aura collecté une certaine diversité de documents sur ces disciplines.« À présent que j’ai décidé de me séparer d’une partie de ces archives, j’ai souhaité confier leur vente aux Libraires Associés, à Paris, dont j’apprécie de longue date la compétence et la rigueur », note Michel Wlassikoff.« Sa collection personnelle est composée, en particulier, de très rares catalogues spécimens des maîtres de l’art typographique au XXe siècle. Nous y avons joint quelques nouveautés et titres rares de notre fonds », indiquent les libraires associés.Les publications présentées dans la liste ci-dessous font simultanément l’objet d’une exposition dans la galerie.