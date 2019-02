Exposition : quand le livre et la reliure deviennent expression artistique

© CD92/V. Lefebvre T. Gautier, De La Mode, Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1858 ; reliure de vélin entièrement illustrée (encre et aquarelle) par Draner, exemplaire unique. Z01798.

©CD92/V. Lefebvre Théophile Gautier, Albertus, maquette pour une édition illustrée par Emile Bracquemond, entre 1929-1946, exemplaire unique ; illustration originale pour la strophe CXII. Z01787. ©CD92/V. Lefebvre Théophile Gautier, Albertus, maquette pour une édition illustrée par Emile Bracquemond, entre 1929-1946 ; reliure de maroquin noir signée René Kieffer, exemplaire unique. Z01787. ©CD92/V. Lefebvre Pierre de Ronsard, Les Amours, Paris, Ambroise Vollard, 1915 ; bois et cuivres d’Emile Bernard, tirage à 250 exemplaires (n° 79/250) ; planche VI, Jupiter et Léda. Z01796

L’exposition présentera des pièces emblématiques de la bibliothèque André-Desguine, ainsi que des acquisitions récentes venues enrichir les fonds, tant dans le domaine du livre imprimé que de l’autographe et des arts graphiques. Des prêts du Musée départemental de Sceaux, ainsi que des reproductions d’œuvres majeures présentées avec l’autorisation du Musée Bourdelle et du Musée d’Orsay viendront compléter significativement la scénographie, soit un ensemble de plus de 130 pièces.Des codes QR insérés dans les cartels permettront aux visiteurs de feuilleter la plupart des ouvrages exposés et d’avoir ainsi accès à une réalité augmentée. L’exposition va ainsi au-delà de la simple présentation d’ouvrages en vitrine. Cette présentation thématique sera mise au service du processus de création artistique qui préside à la conception et à la réalisation de l’illustration d’une œuvre littéraire.La première partie constituera un préambule à la démarche créative globale, avec des « images furtives », à savoir des représentations illustrées trouvées dans des livres, là où il n’était pas prévu d’en trouver.La deuxième partie sera une déambulation sur les traces de quelques grandes figures de la littérature liées au territoire des Hauts-de-Seine, Ronsard à Meudon, Beaumarchais à Gennevilliers, Florian à Sceaux, Balzac à Sèvres.La troisième partie évoquera l’œuvre de Théophile Gautier, en tant que source d’inspiration graphique. Les Archives départementales des Hauts-de-Seine comptant parmi les lieux ressources dans la connaissance du grand écrivain romantique, installé à Neuilly.C'est en 1983 que le Département des Hauts-de-Seine a reçu un don de 55.000 livres issus d'une bibliothèque privée, celle d'André Desguine. La bibliothèque qui porte son nom est accessible au public depuis 1988.