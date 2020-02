Exposition Tolkien : plus de 135 000 visiteurs, un record historique pour la BnF

Photo démontrant l'affluence de l'Exposition Tolkien le 30 octobre 2019 (via Twitter

Ouverte depuis le 22 octobre, « Tolkien en Terres du Milieu » réunissait une collection de plus de 300 pièces retraçant le parcours et la genèse de l'oeuvre de J.R.R. Tolkien (1892 - 1973).Dessins originaux, manuscrits, elle offrait aux visiteurs l’opportunité de partir à la découverte des différents mondes, peuples et langues créés par ce professeur de langue et de la littérature anglosaxonne de l’université d’Oxford. Une imagination des plus fécondes, dont l'inspiration tire ses sources dans les récits de myhtes et légendes germaniques ou encore nordiques.J.R.R. Tolkien laisse ainsi derrière lui l’une des œuvres les plus prolifiques et inventives dont la postérité semble pour l'heure assurée. C'est ce que l'enthousiasme pour cet événement organisé par la BnF vient d'attester.Fermée depuis ce jeudi 16 février, son taux de fréquentation est en effet un record historique pour le site de la Bibliothèque François-Mitterrand. Alors que l’institution s’était fixé un objectif de 80.000 visiteurs, ce sera en fin de compte plus de 135.000 personnes qui se sont plongées dans l'univers de l'écrivain et philologue britannique.« L’exposition se classe au premier rang des plus fréquentées dans l’histoire de la BnF », devant celle consacrée en 1998 à « L’aventure des écritures : matières et formes » (86.000 visiteurs), souligne l’institution dans un communiqué rapporté par l'AFP.Rappelons enfin qu'en ce moment, et ce jusqu'au 20 mars, la BnF organise un cycle autour de l'univers de la fantasy