Expositions : Picasso sur les fronts de la bande dessinée et de la poésie

Détail - Piège diabolique © Succession Picasso 2020

Pablo Picasso, Il neige au soleil, 10 janvier 1934

Dessin à la plume, encre de Chine, vergé Paris (origine), Musée national Picasso-Paris, Photo (C) RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Daniel Arnaudet, © Succession Picasso 2020

« Picasso et la bande dessinée » est la première exposition consacrée aux liens entre l’œuvre de Pablo Picasso et l’univers de la bande dessinée. Devenu lui-même un véritable personnage de bande dessinée, Picasso a vu ses œuvres reprises ou évoquées par des auteurs aussi divers qu’Hergé, Edgar P. Jacobs ou Milo Manara, souvent avec admiration, parfois avec humour ou irrévérence, créant un véritable musée Picasso imaginaire, présenté jusqu'au 26 juillet à Paris.Un parcours autour de l’œuvre et la vie de Pablo Picasso, réunissant Sergio García Sánchez, Émilie Gleason, François Olislaeger, et Marina Savani invite le visiteur à faire l’expérience de formes plus monumentales et plus contemporaines de la bande dessinée.« Picasso poète » explore un aspect méconnu de l’œuvre de Pablo Picasso en montrant l’importance de l’écriture poétique dans sa démarche créatrice. L’exposition propose un parcours à travers de nombreux poèmes manuscrits de l’artiste, en les confrontant aux dessins et peintures qui leur sont contemporains.Musée Picasso Paris5 Rue de Thorigny75003 Paris