Extraits de Carnets : une exposition dédiée à la dessinatrice de BD Laurel

Portrait de famille, encre de Chine sur papier, 14,5x21 cm







Laurel, de son prénom Laureline, est une illustratrice et dessinatrice de bande dessinée autodidacte née en 1982. Elle est tombée dans la BD quand elle était petite. Son prénom, donné par ses parents en hommage à l’héroïne de la série de science-fiction de Pierre Christin, Valérian et Laureline, la prédestinait déjà à suivre la voie du dessin.Dans l’univers de la blogosphère BD, Laurel fait figure de pionnière. Au début des années 2000, elle a été l’une des premières à surfer sur la vague numérique avec son blog, Un crayon dans le cœur, créé en 2003. Elle y partageait son quotidien de dessinatrice, ses amours, les aventures de sa fille et de son chat.Laurel rencontre rapidement son public et le succès. Un an après, Thierry Tinlot, rédacteur en chef du journal Spirou, propose à Laurel d’illustrer la rubrique « 33 rue Carambole » avec deux de ses amies Mélaka et Cha. La popularité de cette double page hebdomadaire est telle que le magazine leur consacre un numéro spécial.Laurel publie ensuite son premier album Le journal de Carmilla, avec Lorris Murail au scénario, en 2006 aux éditions Vents d’Ouest. D’autres tomes seront édités jusqu’en 2009. En 2011, elle publie un one-shot avec Elric, Marche ou Rêve. Aux éditions Le Lombard elle propose l’histoire de Cerise, publiée de 2012 à 2015, un récit drôle tissé d’histoires bien réelles, inspirées de petits faits de la vie quotidienne.L’exposition Extraits de Carnets dévoilera une sélection de 50 dessins réalisés ces 15 dernières années et jamais exposés. Elle retrace la carrière de Laurel, de ses débuts dans les pages du magazine Spirou au triomphe d’Un crayon dans le cœur, en passant par Cerise et Marche ou Rêve.Travaillant aujourd’hui en grande majorité directement en numérique, Laurel nous permet de plonger dans ses archives afin de remonter le temps : Celui des premiers blogs BD, de ses premiers albums et de ses confidences numériques.