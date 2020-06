Fabienne Bogádi lauréate du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2020

La disparition des arcs-en-ciel dans les rivières du Montana, d’Antonio Albanese (Âge d’Homme)

La Pythie, de Mélanie Chappuis (Slatkine)

Lautrec, de Matthieu Mégevand (Flammarion)

Vesoul, 7 janvier 2015, de Quentin Mouron (Olivier Morattel)

Grand National, de Roland Buti (Zoé).

Née en Valais, d’origine suisse et hongroise, Fabienne Bogádi est traductrice, journaliste économique et spécialiste en communication à Genève. Elle écrit de la poésie, des nouvelles et a publié son premier roman, Le corps déchiré, en 2014.Les Immortelles raconte le destin de Dea, qui grandit entre un père redouté et une mère qui l’initie aux secrets des plantes jusqu’au jour où l’homme dont elle tombe amoureuse l’attire loin de cette nature, vers le désir, la vie adulte et la violence. « Le roman de Fabienne Bogádi a convaincu par sa puissance et son pouvoir d’interpellation, commente la présidente du jury Romaine Jean. C’est un livre sur la violence sociale, le destin, le non-choix. Une tragédie aux accents mythologiques, à la fois onirique et brutale, servie par une écriture magistrale, qui avec une grande économie de moyens, pudiquement, explore les tréfonds de l’âme humaine. ».« L’idée derrière l’écriture de ce récit était double, explique la lauréate. Il s’agissait de parler des femmes et de leur force intérieure, de leur intuition, de leur lien charnel à la nature. Ensuite, de parler des fleurs et des plantes, et de ce qu’elles nous disent et nous apportent. Avec cette chose troublante, que si elles soignent, elles peuvent aussi tuer, car tout possède, serti en soi, son contraire. »Séduit par ce récit puissant, le jury était composé de six lectrices et lecteurs lausannois âgés de 23 à 63 ans et choisis parmi plus de soixante-dix candidats. Les autres romans en lice de cette 6e édition étaient :Chacun des six auteurs en lice a fait l’objet d’une rencontre publique entre octobre 2018 et mars 2019. Toutes ont affiché complet et compté entre 200 et 230 participants. La cérémonie de remise du Prix, initialement prévue le 8 avril, a dû être annulée mais un reportage permet de revenir sur les délibérations du jury. Quant aux livres sélectionnés, ils font l’objet d’une mise en avant dans les librairies et bibliothèques de la ville.