Fabienne Courtade et Christian Hubin, lauréats du prix Louise Labé 2018

Le 22 janvier prochain, le jury du prix Louise Labé, composé exclusivement de femmes, récompensera à Paris, au Centre Wallonie-Bruxelles, ses deux lauréats 2018 : Fabienne Courtade, pour son recueil de poésie Corps tranquille détendu (Flammarion), et Christian Hubin pour Face du son (Les Etoiles des Limites).







Le prix Louise Labé, fondé par Edith Mora, récompense depuis 1964 la poésie francophone. La séance sera animée par Claudine Helft, présidente du prix de cette année, en compagnie des membres du jury Béatrice Bonhomme, Sylviane Dupuis, Gabriele Althen et Anne Rothschild. La rencontre est accompagnée de la lecture par Bernard Gabay de quelques extraits des livres récompensés.



Véronique Pittolo, lauréate du Prix de poésie de la SGDL en 2004, et Francis Édeline ont tenu à partager leurs ressentis respectifs à propos des oeuvres primées :



« Chaque livre de Fabienne Courtade nous confronte à un univers à la fois singulier et plein de réminiscences. Une poésie qu’on lit comme une narration trouée, tronquée, éclaircie, tant la prose du monde universellement polluante est dégagée ici de toute fioriture. Un poème de Courtade [...] réactive une sensation originelle » (Véronique Pittolo).



« La poésie de Christian Hubin à forte résonance philosophique, ne cherche pas à plaire, mais à dire, dans une confrontation violente avec le langage, dans une langue à la fois concrète et très elliptique, le parcours d’un homme sensible que le monde étonne » (Francis Édeline).



Fabienne Courtade est l’autrice d’une quinzaine de livres traduits dans de nombreuses langues. Elle a reçu en 2012 le prix de poésie Charles Vildrac de la Société des gens de lettres pour son recueil Le Même Geste, paru aux éditions Flamamrion la même année.



Christian Hubin est l’auteur de plusieurs ouvrages publiés chez José Corti. Il a notamment était le lauréat du prix Antonin-Artaud pour La parole sans lieu en 1975 ou encore celui du prix triennal de poésie de la Communauté française de Belgique pour Hors en 1989.