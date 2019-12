Fabio Morabito et Jacques Réda, Prix Roger Caillois 2019

Fabio Morabito (Arturodiezgutiérrez, CC BY SA 4.0) et Jacques Réda (Pkobel, CC BY SA 4.0)

Prix littéraire annuel, le Prix Roger Caillois récompense un auteur latino-américain et un auteur de langue française.Prix de littérature latino-américaineNé à Alexandrie d'Egypte de parents italiens, Fabio Morabito a vécu à Milan jusqu'à l'âge de quatorze ans. Depuis, il vit à Mexico. Poète, romancier, nouvelliste et essayiste, c'est d'abord pour sa poésie qu'il fut distingué par le Prix Carlos-Pellicer en 1985 pour Lotes baldios, puis par le Prix national Aguascalientes de poésie en 1991 pour De lunes todo el año. Il obtient en 1997 le Prix White Raven pour Cuando las panteras no eran negras, un des deux livres jeunesse dont il est l'auteur. Il séjourne alors en résidence d'artiste à Berlin de 1998 à 1999, ce qui lui inspire Tambíen Berlín se olvida. Il a notamment traduit en espagnol les poésies complètes du poète Eugenio Montale, prix Nobel de littérature en 1975 (éd. Galaxia Gutenberg). Il est invité en 2007 aux rencontres littéraires du festival d'Amérique latine de Biarritz pour son recueil de nouvelles Grieta de fatiga (Les Mots croisés, éd. José Corti, 2009, traduit par Marianne Millon), récompensé par le Prix en 2006. En 2009, il a publié Les mots croisés et en 2010 Emilio, les blagues et la mort (éd. José Corti, trad. Marianne Millon). Il a obtenu en 2019 le prix prestigieux Villaurrutia pour Le Lecteur à domicile traduit par Marianne Millon (éd. José Corti).Prix de littérature françaiseJacques Réda (1929) est poète, auteur de récits en prose, éditeur et chroniqueur de jazz. Il a dirigé la Nouvelle Revue Française de 1987 à 1996. Il a reçu en 1988 le grand prix de poésie de la Société des gens de lettres, en 1997 le grand prix de poésie de l'Académie française, en 1999 le prix Goncourt de la poésie et en 2013 le prix Roger Kowalski, grand prix de la ville de Lyon. Il a récemment publié Quel avenir pour la cavalerie? Une histoire naturelle du vers français, chez Buchet Chastel.L'année dernière, le Prix Roger Caillois avait été décerné à Milton Hatoum, Philippe Lançon et Jean-Christophe Bailly.