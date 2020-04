Face à la pénurie de livres, l'International Booker Prize reporté

Les six livres de la dernière sélection du jury de l'International Booker Prize

« Après une longue réflexion, nous avons pris cette décision pour faire en sorte que les livres de la dernière sélection, et finalement l'ouvrage lauréat, puissent être salués à un moment où la lecture de ces romans exceptionnels sera devenue plus facile pour tous. Au fur et à mesure que le monde commencera à aller mieux, les découvrir sera d'autant plus gratifiant en tant qu'une sorte de voyage », souligne Gaby Wood, directeur littéraire de la Fondation Booker Prize.Initialement attendue pour le 19 mai, l'annonce du livre lauréat de l'International Booker Prize sera finalement reportée à l'été prochain, sans précision pour le moment.Pour rappel, la dernière sélection du jury :The Enlightenment of The Greengage Tree (Europa Editions) de Shokoofeh Azar, traducteur anonymeThe Adventures of China Iron (Charco Press) de Gabriela Cabezón Cámara, traduit par Fiona Mackintosh et Iona MacintyreTyll (Quercus) de Daniel Kehlmann, traduit par Ross BenjaminHurricane Season (Fitzcarraldo Editions) de Fernanda Melchor, traduit par Sophie HughesThe Memory Police (Harvill Secker) de Yoko Ogawa, traduit par Stephen SnyderThe Discomfort of Evening (Faber) de Marieke Lucas Rijneveld, traduit par Michele HutchisonPourvu d’une dotation de 50.000 £, répartie de manière égale entre l’auteur et le traducteur du livre gagnant, le prix récompense également les ouvrages finalistes. En effet, les auteurs et traducteurs des ouvrages sélectionnés pour cette deuxième liste recevront 1000 £ chacun.