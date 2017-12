Fanny Taillandier reçoit le Prix Fénéon 2017 : le lotissement Grand Siècle

Le Prix Fénéon de littérature 2017 a été décerné le 14 décembre à Fanny Taillandier pour Les États et Empires du lotissement Grand Siècle, paru aux PUF, dans la collection « Perspectives critiques ».







Le prix Fénéon est un prix littéraire et artistique créé en 1949. Il récompense tous les ans « un jeune écrivain et un jeune peintre ou sculpteur âgés de 35 ans au plus et dans une situation modeste », afin de les aider à poursuivre leur formation littéraire ou artistique. Le prix est fondé sur un capital légué à l’université de Paris par la veuve du critique d’art et collectionneur Félix Fénéon après la vente de sa collection de tableaux.



Résumé du livre

Le lotissement a été le grand rêve urbanistique de la seconde moitié du XXe siècle. Le rêve d’une maison à soi, où reconstituer une vie qui rassemblerait tous les traits d’une Arcadie à la fois familiale et communautaire, fondée sur l’égalité et la propriété. Il n’en a rien été. Aujourd’hui, le lotissement pavillonnaire est devenu le repoussoir absolu — le lieu d’une vie où ne régneraient plus qu’ennui, vide et mauvais goût.

En retraçant, par une multitude virtuose de moyens, l’histoire presque quotidienne d’un lotissement disparu, Fanny Taillandier dresse ainsi le portrait mi-grinçant, mi-ému d’une utopie et du douloureux réveil qui a suivi son effondrement, en même temps que de ce qui, dans cet effondrement même, continue de nous séduire. Car, à travers cette histoire, c’est encore notre quête naïve d’un habitat idéal qui continue de se lire — quête qui se déplace désormais ailleurs, dans d’autres rêves, appelant d’autres déceptions.



Le jury était composé de Thomas Augais — lauréat 2013 —, Colombe Boncenne — lauréate 2016 —, Pascal Commère, Nadia Ghiaï-Far, Francine de Martinoir, Claire Paulhan, Gilles Pécout — recteur de l’Académie de Paris —, Raphaël Sorin, Gérard Titus Carmel & Dominique Viart.

C’est un roman expérimental, qui, au sujet d’un véritable lotissement près de Versailles — le lotissement « Grand Siècle » construit par l’architecte américain Levitt en 1969 —, propose toute une série de commentaires parodiques, avec beaucoup d’humour et d’ironie (mais on ne s’aperçoit de la parodie que petit à petit). C’est excitant à lire, subtil et très intelligent.



Fanny Taillandier – Les États et Empires du lotissement Grand Siècle – Editions PUF – 9782130786238 – 16 €