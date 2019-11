Fanny Wallendorf reçoit le Prix Jules Rimet 2019 pour L'Appel

Un gamin s'élance face au sautoir. Au lieu de passer la barre en ciseaux, comme tout le monde, il la passe sur le dos. Stupéfaction générale. L'adolescent vient d'inventer, de « créer » un saut qui le mènera jusqu'au podium olympique. Ce gamin, c'est Dick Fosbury, direz-vous. Oui, bien sûr. Mais c'est à peu près tout ce que Richard, le jeune héros de ce roman, a de commun avec le célèbre athlète.

Fanny Wallendorf invente une vie, une aspiration, une vocation à Richard. Sa manière de passer la barre lui vaut le surnom d'Hurluberlu. Il s'en fiche, ce qu'il veut, c'est suivre sa propre voie.

Les entraîneurs timorés, les filles, la menace de la guerre du Vietnam, rien ne le détournera de cette certitude absolue : il fera du saut en hauteur une manière de sublime chorégraphie.

Le jury a remis au lauréat du prix Jules Rimet 2019 un chèque de 5000 €, dotation de la Fondation Jean-Luc Lagardère, et un maillot du Red Star portant le n°8, en écho à cette 8e édition.Le résumé de l'éditeur pour L'Appel :Coprésidé par Pierre Leroy et Denis Jeambar, le jury du prix Jules Rimet est composé de 14 amoureux et amoureuses du livre et passionné.es de sport — Hafid Aggoune, Abdel Belmokadem, Nicolas Baverez, Raymond Domenech, Jean Hatzfeld ( lauréat 2018 ), Éric Naulleau, Laurence Fischer, Paul Fournel, Patrice Haddad, Julia Kerninon, Léonore Perrus & Yves Rimet.Créé en 2012 par Renaud Leblond, Yves Stavridès, Olivier Leblond, Charles Amson, et Bruno Barbier, le Prix Jules Rimet rend hommage à cet homme de conviction qui a structuré et professionnalisé le football mondial, en célébrant, chaque année, les noces du sport et de la littérature, française ou étrangère, et sous toutes ses formes : roman, chronique, nouvelle, document.