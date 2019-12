Fatou Diome, lauréate du prix littéraire des Rotary Clubs de langue française

Nul ne s'aventure sans appréhension à Sangomar, ce bout de terre inhabitée où, dans la tradition animiste sérère, se rassemblent les djinns et les âmes des défunts. Sur l'île voisine, la jeune Coumba entame un long veuvage, recluse chez sa belle-mère. Elle vient de perdre son mari dans le naufrage du Joola, en 2002, au large du Sénégal.

Dès la nuit tombée, après le cortège des prières rituelles et des visites obligées, Coumba peut enfin faire face à son chagrin, consigner les souvenirs heureux, invoquer les morts. Alors, sa chambre s'ouvre grand aux veilleurs de Sangomar, esprits des ancêtres et des naufragés qui lui racontent leur destin et la mèneront à la rencontre de son « immortel aimé ».

Le jury du prix, présidé par Dominique Perben, est composé de rotariennes et rotariens de professions diverses (écrivain, professeurs, professions libérales, responsables d’entreprises…) venus de districts francophones. Les gouverneurs élus et en exercice désignent chaque année un des leurs pour les y représenter.Le prix entend couronner un livre dont le thème « soit proche des missions du Rotary : le sens du service sur le plan professionnel comme dans la vie quotidienne, le respect, la tolérance et les valeurs de l’éthique rotarienne, sans oublier la recherche de l’entente entre les peuples et de la paix dans le monde », indique le Rotary. L'objectif est également de « défendre, illustrer et promouvoir la langue française » et « réaliser une action commune aux districts francophones ».Le résumé de l'éditeur pour Les veilleurs de Sangomar :Le prix est doté à hauteur de 3000 €.Fatou Diome – Les veilleurs de Sangomar - Albin Michel – 9782226443861 – 19,90 €