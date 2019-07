Fear the Walking Dead : vous reprendrez bien une 6e saison de morts vivants

Diffusée depuis août 2015 sur AMC, et repris à la même époque par Canal+ Séries, il s’agit bien d’un univers dérivé de la saga originelle — dont Kirkman est à l’origine, The Walking Dead. Chose intéressante, l’ultime épisode du comics est paru début juillet . Les meilleures choses ont donc pris fin pour le trio Kirkman, Charlie Adlard et Cliff Rathburn.193 numéros et 16 ans de parution plus tard, les zombies n’en sont pas moins actifis.En France, l’éditeur des comics, Delcourt, propose depuis février dernier de retrouver les parutions en avant-première, en format numérique . Les fascicules sortent ainsi en quasi-simultanéité avec les versions américaines, pour les ultra-fans impatients…La série Fear The Walking Dead se déroule à Los Angeles — et non à Atlanta comme la série originelle — dans les tout premiers temps de la contagion. L’épidémie n’en est qu’à ses prémices, mais déjà, ça sent bien fort la chair putréfiée et le gargouillis zombiesque.Une saisons 6, donc qui confirme le succès de la production, alors que la seconde moitié de la saison 5 (8 épisodes prévus), doit débuter le 12 août prochain.En avant…