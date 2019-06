"Félines" : l'exposition du dessinateur de bande dessinée Yannick Corboz

Cet été s’installe dans la galerie Glénat, une exposition qui rend hommage aux femmes et à leur corps. L’artiste, Yannick Corboz, les représente voluptueuses et sensuelles en tenues légères qui semblent se confondre avec des volutes de fumée. Aquarelliste hors pair, pour Corboz les femmes gardent en elles une part de mystère qui les rend insaisissables.Comme un écho pictural aux Fleurs du Mal de Baudelaire qui l’ont marqué, Yannick Corboz plonge le spectateur dans son univers. Tantôt dans une atmosphère « Fin de siècle », tantôt orientaliste comme dans ses planches de Shéhérazade, l’exposition propose des œuvres pour la plupart inédites, comme autant de variations sur un même thème.L’artiste Yannick Corboz est né à Annecy en 1976. Il est sorti diplômé en 1999 de l’école d’arts appliqués à Émile Cohl à Lyon où il a appris l’animation, l’illustration et la bande dessinée. Il devient ensuite illustrateur/animateur pour des sociétés de jeux vidéo (Ubisoft, Infogrames).En 2002, il rencontre le scénariste Nicolas Pothier (Ratafia, Junk) avec qui il publie quelques histoires dans les magazines Bodoï et Métal Hurlant. Toujours en collaboration avec Pothier, il publie un premier album BD Ciné, Woody Allen sorti en 2004 aux éditions Nocturne, puis Voies Off en 2006 aux éditions Treize ÉtrangeIl rencontre Wilfrid Lupano avec qui il réalise le diptyque Célestin Gobe-la-Lune aux éditions Delcourt. En 2009, un deuxième opus de BD Ciné, Woody Allen (sur un scénario de Nicolas Pothier) sort aux éditions BD Music. Il travaille également en tant qu’illustrateur free-lance et expose ses dessins et peintures en France et à l’étranger.Plus d'informations sur leur site.