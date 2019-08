Félix Tshisekedi parrain de la 7e Journée du Manuscrit Francophone

crédit RDC

7 prix littéraires remis lors d'une grande soirée

« J’accepte volontiers de parrainer la Journée du Manuscrit Francophone à Paris en 2019 et à Kinshasa en 2020 », déclare Félix Tshisekedi, Président de la République Démocratique du Congo. Après la France, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Institut du Monde Arabe et l’UNESCO, la Journée du Manuscrit Francophone reçoit le soutien de la République Démocratique du Congo.Créée en 2013, soutenue par l’UNESCO depuis 2015, la Journée du Manuscrit Francophone est aujourd’hui une grande fête internationale de la lecture et de l’écriture dans plus de 35 pays.Avec près d’un million d’abonnés, sa page Facebook touche 8 millions de personnes et se classe parmi les principales manifestations culturelles sur le réseau. Elle permet chaque année à des centaines d’auteurs francophones de publier leur livre notamment dans des pays où aucune solution d’édition n’est accessible.Tous les livres seront publiés le 24 octobre 2019 et seront soumis au Jury qui attribuera 7 Prix littéraires — Roman, Poésie, Essai, Policier, Témoignage, Science-Fiction, Jeunesse — et le Grand Prix du Jury 2019.Le Jury est composé de son Président Michel Dansel, écrivain et poète ; Wilfried N’Sondé, écrivain, Prix des 5 Continents, Prix Kourouma et de nombreux autres ; et de Keltoum Deffous, poétesse algérienne, Prix Poésie de la JDMF 2018 et Prix Poésie Blaise Cendrars.Félix Tshisekedi présidera la Cérémonie de remise des Prix le 13 novembre prochain. Comme chaque année, de nombreux pays francophones seront représentés, ainsi que l’OIF et l’UNESCO. La cérémonie sera animée par Magloire Delcros et de nombreux artistes viendront remettre les Prix et offrir un spectacle pour célébrer les auteurs et la Francophonie. Pour la première fois en 2019, elle sera diffusée en direct.Pour y participer, les auteurs doivent déposer leur manuscrit sur le site avant le 30 septembre 2019. La Journée du Manuscrit Francophone est organisée par les Éditions du Net en partenariat avec le site d’information sur l’univers du livre Actualitté.