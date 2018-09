Festival America : les auteurs du Québec en goguette dans le métro et le RER

Pour sa 9e édition, le Festival America, littératures et cultures d’Amérique du Nord met à l’honneur le Québec et le Canada du 20 au 23 septembre. Dix-huit auteurs québécois participeront à des tables rondes et des débats autour de questions de littérature et de société. Un film et deux expositions seront aussi au programme.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Jusqu’au 17 octobre, dans le cadre de son partenariat avec le Festival America, la RATP, en collaboration avec la Délégation générale du Québec à Paris, affichera dans son réseau dix citations d’écrivains québécois invités du Festival.



« Avec ce projet, la littérature québécoise se mêle à la vie quotidienne des Parisiens. C’est un symbole de notre proximité culturelle, favorisée par une langue et une histoire que nous partageons » se réjouit la déléguée générale du Québec en France et représentante personnelle du Premier ministre pour la Francophonie, Line Beauchamp.



Les usagers de la RATP découvriront les citations québécoises sur les quais des lignes de métro et des RER A et B ainsi que dans les rames des lignes 6, 10, 11 et 12. Selon la RATP, plus des trois quarts des 12 millions de voyageurs quotidiens de la RATP disent lire et apprécier les poèmes affichés dans le métro.



Selon Mme Beauchamp, « la littérature a toujours été une invitation au voyage, et ces citations offrent aux Parisiens et Franciliens une traversée du paysage littéraire québécois contemporain. Nul doute que les usagers du métro et du RER seront nombreux à vouloir poursuivre l’exploration en se procurant un livre ou en allant à la rencontre des auteurs, notamment au Festival America. »



Auteurs québécois au Festival America



Les dix-huit auteurs québécois invités : Anaïs Barbeau-Lavalette* (Livres de Poche, Marchand de feuilles), Christophe Bernard (Le Quartanier), Nicolas Dickner (Le Seuil), Naomi Fontaine* (Mémoire d’encrier), David Goudreault* (Éditions Philippe Rey), Daniel Grenier (Le Quartanier), Catherine Eve Groleau (Boréal), Christian Guay-Poliquin (L’Observatoire), Dany Laferrière* (Éditions Zulma), Stéphane Larue (Le Quartanier), Julie Mazzieri (José Corti), Alexandre Mc Cabe* (Éditions La Peuplade), Andrée A. Michaud (Rivages), Guillaume Morissette* (Boréal), Heather O’Neill* (Le Seuil), Éric Plamondon* (Quidam), Lise Tremblay (Delcourt littérature), Mathieu Villeneuve (Éditions de la Peuplade). * Auteurs diffusés dans le métro et le RER





Le 20 septembre, lors de sa soirée d’ouverture, le Festival America rendra un hommage à Montréal en projetant le film Hochelaga, terre des âmes de François Girard. La projection sera précédée d’une rencontre avec Marie-Hélène Fraïssé, Emmanuelle Pirotte et Julian Brave Noisecat, spécialistes des communautés autochtones.