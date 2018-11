Festival des Littératures Européennes : Cognac accueille la Baltique

Du 15 au 18 novembre se tient le 30e Festival des Littératures européennes de Cognac. Et ce sont les Pays de la Baltique, dont nous devenons plus familiers au gré des traductions de plus en plus nombreuses, (et de séries télévisuelles européennes, faut-il le reconnaître?) qui en sont cette année les invités d’honneur.

Le festival dure en réalité toute l’année : avec plus de 150 bibliothèques et établissements scolaires partenaires, autour de trois prix littéraires (Prix des Lecteurs, Prix Jean Monnet des Jeunes Européens et le Prix ALÉ!), en amont du festival, ateliers et rencontres sont proposés aux scolaires de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la maternelle au lycée ; pendant l’année un rendez-vous mensuel, les Jeudis des Littératures Européennes, est ouvert à tous les publics de Cognac ; une bibliothèque européenne est également accessible deux fois par semaine ; la Résidence Jean Monnet accueille un jeune écrivain européen en octobre et novembre.

Chaque année, écrivains, traducteurs, journalistes et artistes de tous les pays d’Europe se rencontrent autour de leur invité d’honneur pour faire de Cognac une capitale de l’Europe littéraire, le troisième week-end de novembre.

Durant ces quatre jours, en plein coeur de la ville : rencontres avec auteurs et traducteurs, projections, expositions, lectures, cafés baltiques, rencontres professionnelles, conversations et entretiens, dont une carte blanche laissée à Sofi Oksanen, dont le titre Purge avait fait longtemps partie des meilleures ventes et sera l’objet d’une lecture scénique.

Sans oublier une programmation jeunesse, lectures, jeux, des ateliers proposés autour de la gravure, du papier-dentelle ou du bruitage cinéma.

Vous trouverez plus d’informations dans la programmation ci dessous, ou sur le site de la manifestation.